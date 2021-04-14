Юлию Навальную планируют поставить на учет в полиции

Детали

О таком решении Ярмыш сообщил участковый. "Было когда-то мнение, что у Путина есть “понятие “и семьи он не трогает. Так вот прямо сейчас он убивает Алексея в колонии и преследует его жену”, — написала Ярмыш.

Только что участковый сказал Юле, что ее собираются поставить на профучет как “склонную к совершению административных правонарушений”.

Было когда-то мнение, что в Путина есть “понятия” и семьи Он не трогает. Так вот прямо сейчас он убивает Алексея в колонии и преследует его жену

Напомним

Юлия Стремительная посетила своего мужа Алексея Навального в колонии в Покрове и рассказала, что он еле говорит, время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы отдохнуть.

Дополнение

31 марта Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-2 во Владимирской области, объявил о начале голодовки .

Об ухудшении состояния здоровья Навального сообщили его адвокаты — после того, как их не пустили с ним встретиться в колонии. Позже выяснилось, что в этот день Навального вывозили на МРТ. Диагноз, однако, по-прежнему неизвестен. В администрации колонии заявляют, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

Евросоюз выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского оппозиционера.

Он вновь призвал власти России освободить Навального, а также обеспечить доступ к нему медицинской помощи и адвокатов. Ранее ЕС ввел санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием Навального и покушением на его жизнь в августе прошлого года.