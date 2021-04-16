Компромисс с Россией возможен только при одном условии - Кравчук
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. России нельзя что-то “отдавать”, ведь цель у нее — вся Украина. Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.
Цитата
“Таким образом мы должны осознавать: компромисс возможен при одном условии: Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территории, агрессию в Украине, перестать убивать украинских юношей и девушек. Тогда будем возрождать Донбасс, тодикомпромисы возможны. Без этого — никаких компромиссов”, - сказал Кравчук.
Детали
Так, по словам главы украинской делегации, недавно руководители так называемого ОРДЛО обратились к Путину с тремя просьбами. Во-первых, предоставить ОРДЛО оружия и усилить их силы, потому что “мол Украина готова к нападению”. Во-вторых, признать те образования “как национальнодержавни образования”. И третье — присоединить, взять к себе те государственные образования.
“Когда я слушаю и анализирую политиков, которые говорят” ну вот давайте ... “я задаю вопрос: что давайте? В Минских соглашениях нет и слова о государственных образования. Там есть условия особого статуса местного самоуправления ”, - пояснил он.
Что было раньше
7 апреля Леонид Кравчук заявил, что готов стрелять во врага в случае полномасштабного вторжения в Украину. Во время видеоконференции общего заседания ТКГ он предложил введение механизма дополнительного контроля за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.
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