Компроміс з Росією можливий лише при одній умові - Кравчук
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Росії не можна щось “віддавати”, адже на меті в неї — вся Україна. Про це сказав Глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в ефірі передачі “Свобода слова з Савіком Шустером”, передає УНН.
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“Таким чином ми повинні бути свідомі: компроміс можливий при одній умові: Росія заявляє, що вона готова припинити окупацію території, агресію в Україні, перестати вбивати українських юнаків і дівчат. Тоді будемо відроджувати Донбас, тодікомпроміси можливі. Без цього — ніяких компромісів”, — сказав Кравчук.
Деталі
Так, зі слів голови української делегації, нещодавно керівники так званого ОРДЛО звернулись до Путіна з трьома проханнями. По-перше, надати ОРДЛО зброї і посилити їхні сили, тому що “мовляв Україна готова до нападу”. По-друге, визнати ті утворення “як національнодержавні утворення”. І третє — приєднати, взяти до себе ті державні утворення.
“Коли я слухаю і аналізую наших політиків, які кажуть „ну от давайте...“ я задаю питання: що давайте? У Мінських угодах немає і слова про державні утворення. Там є умови особливого статусу місцевого самоврядування”, — пояснив він.
Що було раніше
7 квітня Леонід Кравчук заявив, що готовий стріляти у ворога в разі повномасштабного вторгнення в Україну. Під час відеоконференції загального засідання ТКГ він запропонував введення механізму додаткового контролю за дотриманням режиму повного та всеосяжного припинення вогню.
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