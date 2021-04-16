Компроміс з Росією можливий лише при одній умові - Кравчук

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“Таким чином ми повинні бути свідомі: компроміс можливий при одній умові: Росія заявляє, що вона готова припинити окупацію території, агресію в Україні, перестати вбивати українських юнаків і дівчат. Тоді будемо відроджувати Донбас, тодікомпроміси можливі. Без цього — ніяких компромісів”, — сказав Кравчук.

Деталі

Так, зі слів голови української делегації, нещодавно керівники так званого ОРДЛО звернулись до Путіна з трьома проханнями. По-перше, надати ОРДЛО зброї і посилити їхні сили, тому що “мовляв Україна готова до нападу”. По-друге, визнати ті утворення “як національнодержавні утворення”. І третє — приєднати, взяти до себе ті державні утворення.

“Коли я слухаю і аналізую наших політиків, які кажуть „ну от давайте...“ я задаю питання: що давайте? У Мінських угодах немає і слова про державні утворення. Там є умови особливого статусу місцевого самоврядування”, — пояснив він.

Що було раніше

7 квітня Леонід Кравчук заявив, що готовий стріляти у ворога в разі повномасштабного вторгнення в Україну. Під час відеоконференції загального засідання ТКГ він запропонував введення механізму додаткового контролю за дотриманням режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

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