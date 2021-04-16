Кравчук: Путіну можна дати лише під дихало

Так, говорячи про можливість компромісів з Росією, Кравчук заявив, що на ситуацію необхідно дивитись тверезо.

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“Якщо ми будемо шукати, що Путіну треба дать, то він захоче всю Україну. Щонайменше. Дать йому можна тільки силою, і під дихало. Тому що він не піде на жодний компроміс”, — заявив глава української делегації.

Деталі

Кравчук розповів також, що на нещодавньому засіданні ТКГ, пролунали побажання представника РФ Гризлова, і представників ОРДЛО. На ці ці зауваження українська сторона підготувала відповідний документ, і подала його для розгляду.

“Просто документ, який має завдання відпрацювати координаційний документ за порушення тиші, відповідальність і відповідні дисциплінарні заходи — нічого більше. Подивились на документ, кажуть — не треба, ми такі документи вже приймали. Я кажу, що ви ж тількищо говорили що треба, а як подали — уже не треба. Тобто, у них позиція — ні з чим не погоджуватись, нічого не слухати”, — додав Кравчук.

Що було раніше

7 квітня Леонід Кравчук заявив, що готовий стріляти у ворога в разі повномасштабного вторгнення в Україну. Під час відеоконференції загального засідання ТКГ він запропонував введення механізму додаткового контролю за дотриманням режиму повного та всеосяжного припинення вогню.