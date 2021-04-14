Кравчук запропонував підвищений контроль за дотриманням "режиму тиші"

Цитата:

"Голова делегації Леонід Кравчук запропонував… почав обговорення механізму додаткового контролю за дотриманням режиму повного та всеосяжного припинення вогню. За нашим задумом там має бути підвищена роль ОБСЄ щодо контролю його порушень, цього режиму", - розповів Арестович.

Деталі

За його словами, спеціальний представник Діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронньої контактній групі, посол Хайді Грау сказала, що це питання повинно вирішуватися в підгрупі безпеки, тому що там професіонали, які й мають опікуватися такими питаннями.

Арестович повідомив, що українська сторона ініціювала засідання безпекової підгрупи ТКГ.

"Наша сторона ініціювала, щойно на рівні ноти позачергове засідання підгрупи з безпеки саме для обговорення механізму додаткового контролю дотримання режиму припинення вогню", - сказав Арестович.

Окрім того, він зазначив, що в групі ТК спокійна робоча атмосфера і навіть є певний конструктив, тому що домовилися обговорити цей механізм.

Доповнення

Минулого тижня на прохання української сторони відбулось екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.



Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.



