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Кравчук: Путину можно дать только под дых

Кравчук: Путину можно дать только под дых

Киев  •  УНН

 • 23420 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. России нельзя что-то “отдавать”, ведь цель у нее — вся Украина. Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

Так, говоря о возможности компромиссов с Россией, Кравчук заявил, что на ситуацию необходимо смотреть трезво.

Цитата

“Если мы будем искать, что Путину надо дать, то он захочет всю Украину. По меньшей мере. Дать ему можно только силой, и под дых. Потому что он не пойдет ни на какой компромисс”, - заявил глава украинской делегации.

Детали

Кравчук рассказал также, что на недавнем заседании ТКГ, прозвучали пожелания представителя РФ Грызлова, и представителей ОРДЛО. На эти эти замечания Украинская сторона подготовила соответствующий документ, и подала его для рассмотрения.

“Просто документ, который имеет задачу отработать координационный документ за нарушение тишины, ответственность и соответствующие дисциплинарные меры — ничего больше. Посмотрели на документ, говорят — не надо, мы такие документы уже принимали. Я говорю, что вы же только что говорили что надо, а как подали — уже не надо. То есть, у них позиция — ни с чем не соглашаться, ничего не слушать ”, - добавил Кравчук.

Что было раньше

7 апреля Леонид Кравчук заявил, что готов стрелять во врага в случае полномасштабного вторжения в Украину. Во время видеоконференции общего заседания ТКГ он предложил введение механизма дополнительного контроля за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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