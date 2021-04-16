Кравчук: Путину можно дать только под дых
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. России нельзя что-то “отдавать”, ведь цель у нее — вся Украина. Об этом сказал глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире передачи “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.
Так, говоря о возможности компромиссов с Россией, Кравчук заявил, что на ситуацию необходимо смотреть трезво.
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“Если мы будем искать, что Путину надо дать, то он захочет всю Украину. По меньшей мере. Дать ему можно только силой, и под дых. Потому что он не пойдет ни на какой компромисс”, - заявил глава украинской делегации.
Детали
Кравчук рассказал также, что на недавнем заседании ТКГ, прозвучали пожелания представителя РФ Грызлова, и представителей ОРДЛО. На эти эти замечания Украинская сторона подготовила соответствующий документ, и подала его для рассмотрения.
“Просто документ, который имеет задачу отработать координационный документ за нарушение тишины, ответственность и соответствующие дисциплинарные меры — ничего больше. Посмотрели на документ, говорят — не надо, мы такие документы уже принимали. Я говорю, что вы же только что говорили что надо, а как подали — уже не надо. То есть, у них позиция — ни с чем не соглашаться, ничего не слушать ”, - добавил Кравчук.
Что было раньше
7 апреля Леонид Кравчук заявил, что готов стрелять во врага в случае полномасштабного вторжения в Украину. Во время видеоконференции общего заседания ТКГ он предложил введение механизма дополнительного контроля за соблюдением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.