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На станцию “Академик Вернадский” прибыла 26-я антарктическая экспедиция

На станцию “Академик Вернадский” прибыла 26-я антарктическая экспедиция

Киев  •  УНН

 • 14671 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. На станцию “Академик Вернадский” прибыла 26-я украинская антарктическая экспедиция. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, пишет УНН.

Цитата

“Преодолев несколько континентов, все карантинные ограничения и бурную пролив Дрейка, 26-я Украинская антарктическая экспедиция наконец добралась станции” Академик Вернадский “! Там их с радостью встретили команда зимовщиков двадцать пятый УАЭ и сезонный отряд. Впереди — разгрузка продуктов и перекачка горючего в бак на весь год, а также передача дел от одних зимовщиков другим. На станции все сильнее чувствуется приближение зимы, поэтому важно закончить все работы максимально оперативно ”, - говорится в сообщении.

Что было раньше

24 марта, на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-летняя Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) — ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.

Поскольку на “Вернадскому” продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов — дизелист, системный механик и сисадмин — поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.

Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду из аэропорта “Борисполь”. Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. 

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