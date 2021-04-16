На станцию “Академик Вернадский” прибыла 26-я антарктическая экспедиция
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. На станцию “Академик Вернадский” прибыла 26-я украинская антарктическая экспедиция. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, пишет УНН.
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“Преодолев несколько континентов, все карантинные ограничения и бурную пролив Дрейка, 26-я Украинская антарктическая экспедиция наконец добралась станции” Академик Вернадский “! Там их с радостью встретили команда зимовщиков двадцать пятый УАЭ и сезонный отряд. Впереди — разгрузка продуктов и перекачка горючего в бак на весь год, а также передача дел от одних зимовщиков другим. На станции все сильнее чувствуется приближение зимы, поэтому важно закончить все работы максимально оперативно ”, - говорится в сообщении.
Что было раньше
24 марта, на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-летняя Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) — ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев.
Поскольку на “Вернадскому” продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов — дизелист, системный механик и сисадмин — поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.
Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду из аэропорта “Борисполь”. Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин.