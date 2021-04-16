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На станцію “Академік Вернадський” прибула 26-та антарктична експедиція

На станцію “Академік Вернадський” прибула 26-та антарктична експедиція

Київ • УНН

 • 14676 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На станцію “Академік Вернадський” прибула 26-та українська антарктична експедиція. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі, пише УНН.

Цитата

“Подолавши кілька континентів, усі карантинні обмеження та бурхливу протоку Дрейка, 26-та Українська антарктична експедиція нарешті дісталася станції „Академік Вернадський“! Там їх з радістю зустріли команда зимівників 25-ої УАЕ та сезонний загін. Попереду — розвантаження продуктів та перекачка пального в бак на весь рік, а також передача справ від одних зимівників іншим. На станції дедалі сильніше відчувається наближення зими, тому важливо закінчити всі роботи максимально оперативно”, — йдеться у повідомленні.

Що було раніше

24 березня, на станцію “Академік Вернадський” вирушила 26-та річна Українська антарктична експедиція (УАЕ) — її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців.

Оскільки на “Вернадському” триває масштабна модернізація, то троє фахівців — дизеліст, системний механік та сисадмін — поїхали в експедицію на місяць раніше, щоб долучитися до встановлення та налаштування нового обладнання, з яким їм доведеться працювати.

Більша ж частина експедиції вирушила до Антарктиди з аеропорту “Бориспіль”. Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де на команду чекає 2-тижневий карантин. 

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