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Українські полярники вирушили зимувати на станцію “Академік Вернадський”

Українські полярники вирушили зимувати на станцію “Академік Вернадський”

Київ • УНН

 • 17165 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні, 24 березня, на станцію “Академік Вернадський” вирушила 26-та річна Українська антарктична експедиція (УАЕ) – її учасники проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців. Команда знову є наймолодшою серед усіх попередніх експедицій, але очолив її один з найдосвідченіших українських полярників, передає УНН із посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру.

Цитата

“Торік ми відправляли в Антарктику наймолодшу експедицію за всі роки – середній вік учасників був 37. Цього року, в 26-й УАЕ, середній вік ще менший – майже 36, а наймолодшому учаснику в квітні виповнюється 25 – тобто він ровесник передачі нашої станції Україні від Великої Британії. Тож ми продовжуємо відкривати антарктичну науку для молоді, даючи їй більше шансів самореалізуватися й долучитися до проведення світових досліджень, залишаючись українськими вченими”, – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Деталі

Водночас керівником УАЕ буде рекордсмен за кількістю зимівок на “Вернадському” – вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев'ята річна експедиція (до цього максимальна кількість зимівель в УАЕ не перевищувала 8). Богдан також буде найстаршим членом команди й зустріне на станції 49-й день народження.

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Загалом у 26-й експедиції буде 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. З них 11 чоловіків та 1 жінка – біологиня Оксана Савенко, яке вже вдруге їде на зимівлю (це також рекорд, раніше жодна жінка двічі не зимувала).

У 26-й УАЕ найбільше представників Харківщини – 3, Києва та Чернігівщини – по 2. Також по 1 учаснику з Вінницької, Запорізької, Полтавської, Київської та Львівської областей.

Додамо

Оскільки зараз на “Вернадському” триває масштабна модернізація, то троє фахівців – дизеліст, системний механік та сисадмін – поїхали в експедицію на місяць раніше, щоб долучитися до встановлення та налаштування нового обладнання, з яким їм доведеться працювати.

Більша ж частина експедиції вирушила до Антарктиди сьогодні, з аеропорту “Бориспіль”. Їхній шлях проляже через Туреччину, Бразилію та Чилі, де на команду чекає 2-тижневий карантин. Відтак кораблем вони мають дістатися станції.

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