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Украинские полярники отправились зимовать на станцию "Академик Вернадский"

Украинские полярники отправились зимовать на станцию "Академик Вернадский"

Киев  •  УНН

 • 17154 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня, 24 марта, на станцию "Академик Вернадский" отправилась 26-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) - ее участники проведут на ледяном континенте около 13 месяцев. Команда снова является самой молодой среди всех предыдущих экспедиций, но возглавил ее один из самых опытных украинских полярников, передает УНН со ссылкой на сообщение Национального антарктического научного центра.

Цитата

"В прошлом году мы отправляли в Антарктику самую молодую экспедицию за все годы - средний возраст участников был 37. В этом году, в 26-й УАЭ, средний возраст еще меньше - почти 36, а самому младшему участнику в апреле исполняется 25 - то есть он ровесник передачи нашей станции Украине от Великобритании. Поэтому мы продолжаем открывать антарктическую науку для молодежи, давая ей больше шансов самореализоваться и приобщиться к проведению мировых исследований, оставаясь украинскими учеными", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Детали

В то же время руководителем УАЭ будет рекордсмен по количеству зимивок на "Вернадском" - ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годовая экспедиция (до этого максимальное количество зимовок в УАЭ не превышало 8). Богдан также будет самым старшим членом команды и встретит на станции 49-й день рождения.

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Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и 1 женщина - биологиня Оксана Савенко, которая уже второй раз едет на зимовку (это также рекорд, ранее ни одна женщина дважды не зимовала).

В 26-й УАЭ больше всего представителей Харьковской области - 3, Киева и Черниговской области - по 2. Также по 1 участнику из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей.

Добавим

Поскольку сейчас на "Вернадском" продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов - дизелист, системный механик и сисадмин - поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.

Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду сегодня, из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Затем кораблем они будут добраться станции.

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