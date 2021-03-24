Украинские полярники отправились зимовать на станцию "Академик Вернадский"

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"В прошлом году мы отправляли в Антарктику самую молодую экспедицию за все годы - средний возраст участников был 37. В этом году, в 26-й УАЭ, средний возраст еще меньше - почти 36, а самому младшему участнику в апреле исполняется 25 - то есть он ровесник передачи нашей станции Украине от Великобритании. Поэтому мы продолжаем открывать антарктическую науку для молодежи, давая ей больше шансов самореализоваться и приобщиться к проведению мировых исследований, оставаясь украинскими учеными", - отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Детали

В то же время руководителем УАЭ будет рекордсмен по количеству зимивок на "Вернадском" - ученый-геофизик из Харькова Богдан Гаврилюк. Для него это будет уже девятая годовая экспедиция (до этого максимальное количество зимовок в УАЭ не превышало 8). Богдан также будет самым старшим членом команды и встретит на станции 49-й день рождения.

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Всего в 26-й экспедиции будет 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин. Из них 11 мужчин и 1 женщина - биологиня Оксана Савенко, которая уже второй раз едет на зимовку (это также рекорд, ранее ни одна женщина дважды не зимовала).

В 26-й УАЭ больше всего представителей Харьковской области - 3, Киева и Черниговской области - по 2. Также по 1 участнику из Винницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской и Львовской областей.

Добавим

Поскольку сейчас на "Вернадском" продолжается масштабная модернизация, то трое специалистов - дизелист, системный механик и сисадмин - поехали в экспедицию на месяц раньше, чтобы присоединиться к установке и настройке нового оборудования, с которым им предстоит работать.

Большая же часть экспедиции отправилась в Антарктиду сегодня, из аэропорта "Борисполь". Их путь проляжет через Турцию, Бразилию и Чили, где команду ждет 2-недельный карантин. Затем кораблем они будут добраться станции.