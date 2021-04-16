Конгрессмены просят Байдена остановить строительство газопровода "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Конгрессмены-республиканцы Джим Риш и Майкл Маккол заявили о полной поддержке Украины перед лицом “вражеской и дестабилизирующей поведения Кремля”. Они также просят США остановить строительство газопровода “Северный поток-2”, пишет УНН со ссылкой на “Голос Америки”.
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Конгрессмены-республиканцы Джим Риш, один из руководителей сенатского Комитета по международным отношениям, и Майкл Маккол, заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей, прокомментировали массированное наращивание российской военной мощи на границе с Украиной и в незаконно оккупированном Крыму.
Законодатели заявили о полной поддержке Украины перед лицом “вражеского и дестабилизирующнго поведения Кремля”. По словам авторов заявления, США никогда не признают незаконной оккупации Крыма и осуждают агрессию Москвы, а также действия марионеточных российских сил на Донбассе.
Риш и Маккол считают, что администрация Байдена должна подкрепить эту жесткую риторику столь же решительными действиями, в том числе за счет усиления военно-морского присутствия в Черном море и “увеличение оказания помощи в области безопасности Киеву, в том числе за счет поставок летального оружия” .
Кроме того, законодатели отметили, что они хотели бы увидеть, чтобы США предприняли действия, направленные на остановку строительства газопровода “Северный поток-2”.
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“Этот проект является ключевым источником пагубного влияния России, и одна из его основных целей — подорвать безопасность Украины. Поэтому мы призываем администрацию Байдена немедленно подать в Конгресс промежуточный отчет, в котором полностью будут введены санкции, предусмотренные Законом о защите энергетической безопасности Европы с учетом поправок ”, - заявили Риш и Маккол.
Добавим
“Северный поток — 2” является невыгодной сделкой для Европы. Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолль во время разговора с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Енин. Как сообщили в МИД, кроме того стороны обсудили массированное наращивание Россией своего военного присутствия вблизи украинских границ и дальнейшее развитие украинской-американского взаимодействия.