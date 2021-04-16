Конгресмени просять Байдена зупинити будівництво газопроводу “Північний потік-2”

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Конгресмени-республіканці Джим Ріш, один з керівників сенатського Комітету з міжнародних відносин, і Майкл Мак-Кол, заступник голови Комітету у закордонних справах Палати представників, прокоментували масоване нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною і в незаконно окупованому Криму.

Законодавці заявили про повну підтримку України перед обличчям “ворожої і дестабілізуючої поведінки Кремля”. За словами авторів заяви, США ніколи не визнають незаконну окупацію Криму і засуджують агресію Москви, а також дії маріонеткових російських сил на Донбасі.

Ріш і Маккол вважають, що адміністрація Байдена повинна підкріпити цю жорстку риторику настільки ж рішучими діями, в тому числі за рахунок посилення військово-морської присутності в Чорному морі та “збільшення надання допомоги в області безпеки Києву, в тому числі за допомогою поставок летального зброї”.

Крім того, законодавці відзначили, що вони хотіли б побачити, щоб США зробили дії, спрямовані на зупинку будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

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“Цей проект є ключовим джерелом згубного впливу Росії, і одна з його основних цілей — підірвати безпеку України. Тому ми закликаємо адміністрацію Байдена негайно подати до Конгресу проміжний звіт, в якому повністю будуть введені санкції, передбачені Законом про захист енергетичної безпеки Європи з урахуванням поправок ”, - заявили Ріш і Маккол.

Додамо

“Північний потік — 2” є невигідною угодою для Європи. На цьому наголосив радник Державного департаменту США Дерек Шолле під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Євгенієм Єніним. Як повідомили у МЗС, крім того сторони обговорили масоване нарощування Росією своєї військової присутності поблизу українських кордонів та подальший розвиток українсько-американської взаємодії.