Радник Держдепартаменту США: "Північний потік – 2" є невигідною угодою для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. "Північний потік – 2" є невигідною угодою для Європи. На цьому наголосив радник Державного департаменту США Дерек Шолле під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Євгенієм Єніним. Як повідомили у МЗС, крім того сторони обговорили масоване нарощування Росією своєї військової присутності поблизу українських кордонів та подальший розвиток українсько-американської взаємодії, передає УНН.
Цитата
"Сторони відзначили, що російський енергетичний сектор є основним джерелом фінансових ресурсів Кремля, які використовуються Росією для агресій та проведення операцій з дестабілізації ситуації в різних регіонах світу, втручання у вибори, здійснення кібератак" - йдеться в повідомленні.
Деталі
Заступник міністра відзначив важливість реагування Сполучених Штатів на агресивну поведінку Росії, подякувавши за запроваджені сьогодні додаткові санкції проти Кремля.
"Євгеній Єнін, висловив вдячність американській стороні за рішучу підтримку України в протидії російській агресії та лідируючу роль США в консолідації міжнародних зусиль з тим, щоб домогтися від Росії поваги до базових принципів міжнародного права", - повідомляє пресслужба МЗС.
Дерек Шолле нагадав про позицію президента Джо Байдена щодо ситуації навколо "Північного потоку -2".
""Північний потік – 2" є невигідною угодою для Європи", - резюмував Шолле.
Радник Держдепартаменту підкреслив, що США рішуче підтримують програму внутрішніх трансформацій в Україні та налаштовані й надалі надавати необхідну допомогу.
Нагадаємо
Раніше США внесли до списку санкцій (SDN OFAC) відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладача "Фортуна" і його власника ТОВ "КВТ-Рус", які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2". Через загрозу санкцій з боку США чимало європейських компаній заявили про вихід з проєкту.
Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.
1 квітня оператор будівництва - компанія Nord Stream 2 AG - повідомила, що газопровід готовий на 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.