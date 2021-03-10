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У Держдепі США заявили про можливість введення нових санцій проти “Північного потоку 2”

У Держдепі США заявили про можливість введення нових санцій проти “Північного потоку 2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. В адміністрації США заявили про можливість введення нових санкцій проти газопроводу “Північний потік 2”. Про це на слуханнях в комітеті з закордонних справ Палати представників США сказав глава Держдепу Ентоні Блінкен, пише УНН.

Деталі

Глава Держдепу заявив, що США вивчає можливості введення нових санкцій у перспективі проти газопроводу “Північний потік 2”, адже вважає, що це економічно та стратегічно шкодить Україні, а також порушує принципи енергетичної безпеки Євросоюзу.

Він додав, що президент США Джо Байден теж не схвалює будівництво газопроводу, тому адміністрація буде виступати за введення санкцій.

Що передувало

Напередодні старший республіканець комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Мак-Кол (від штату Техас) і чотири його колеги-однопартійця звернулися до держсекретаря з відповідним листом. Республіканці наполягають на тому, щоб зовнішньополітичне відомство набагато раніше, ніж у травні, передало список компаній, проти яких можуть бути введені односторонні заходи за участь в проекті.

У лютневій доповіді Держдеп згадав судно “Фортуна” і його власника — компанію “КВТ-Рус”. Проти них в той момент вже діяли рестрикції в рамках закону “Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій” (CAATSA). 22 лютого “Фортуна” і “КВТ-Рус” були також внесені в список санкцій відповідно до закону “Про захист енергетичної безпеки Європи” (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Довідково

Проект “Північний потік — 2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

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