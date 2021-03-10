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В Госдепе США заявили о возможности введения новых санций против “Северного потока 2”.

В Госдепе США заявили о возможности введения новых санций против “Северного потока 2”.

Киев  •  УНН

 • 19383 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В администрации США заявили о возможности введения новых санкций против газопровода “Северный поток 2”. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей США сказал глава Госдепа Энтони Блинкен, пишет УНН.

Детали

Глава Госдепа заявил, что США изучает возможности введения новых санкций в перспективе против газопровода “Северный поток 2”, поскольку считает, что это экономически и стратегически вредит Украине, а также нарушает принципы энергетической безопасности Евросоюза.

Он добавил, что президент США Джо Байден тоже не одобряет строительство газопровода, поэтому администрация будет выступать за введение санкций.

Что предшествовало

Накануне старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги-однопартийца обратились к госсекретарю с соответствующим письмом. Республиканцы настаивают на том, чтобы внешнеполитическое ведомство гораздо раньше, чем в мае, передало список компаний, против которых могут быть введены односторонние меры за участие в проекте.

В февральском докладе Госдеп вспомнил судно “Фортуна” и его владельца — компанию “КВТ-Рус”. Против них в тот момент уже действовали рестрикции в рамках закона “О противодействии противникам Америки с помощью санкций” (CAATSA). 22 февраля “Фортуна” и “КВТ-Рус” были также внесены в список санкций в соответствии с законом “О защите энергетической безопасности Европы” (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Справка

Проект “Северный поток — 2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабря 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

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