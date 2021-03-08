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У Конгресі США потребують від Держдепу ввести нові санкції проти "Північного потоку - 2"

У Конгресі США потребують від Держдепу ввести нові санкції проти "Північного потоку - 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Старший республіканець комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майкл Мак-Кол (від штату Техас) і чотири його колеги-однопартійця звернулися в понеділок до держсекретаря Ентоні Блінкена з проханням роз'яснити, чому вашингтонська адміністрація не ввела санкції відносно ряду організацій, що займаються будівництвом російського газопроводу "Північний потік - 2". Відповідний лист законодавців розповсюдила пресслужба комітету, передає УНН.

Цитата

У своєму посланні конгресмени висловили стурбованість у зв’язку з тим, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить “обов’язкові санкції проти „Північного потоку — 2“, що відповідають вимогам” чинного законодавства. У листі, як стверджують в пресслужбі, республіканці “просять пояснити, чому до цих пір не введені санкції щодо численних організацій, які, за наявною інформацією, беруть участь в діяльності, що підпадає під санкції і пов’язаної зі зловмисним російським проектом газопроводу “Північний потік — 2”.

“Ми глибоко стурбовані тим, що рішучі заяви адміністрації щодо трубопроводу не супроводжуються настільки ж рішучими діями”, — йдеться в посланні.

Що передувало

Минулого тижня глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що наступна доповідь, що стосується рестрикцій щодо газопроводу, повинна бути представлена Конгресу США в травні. Республіканці в листі наполягають на тому, щоб зовнішньополітичне відомство набагато раніше передало список компаній, проти яких можуть бути введені санкції у зв’язку з тим, що вони працюють над проектом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенатор США вимагає Байдена накласти нові санкції щодо будування “Північного потоку-2”

Проект “Північний потік — 2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року компанія Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

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