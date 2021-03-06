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Сенатор США вимагає Байдена накласти нові санкції щодо будування “Північного потоку-2”

Сенатор США вимагає Байдена накласти нові санкції щодо будування “Північного потоку-2”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Сенатор Тед Круз затримує затвердження Вільяма Бернса на посаді директора ЦРУ з вимогою до адміністрації Байдена прийняти більше заходів для зупинки газопроводу “Північний потік-2”. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Круз стверджує, що адміністрація повинна санкціонувати більше суден і компаній, які, на думку республіканців, явно допомагають у будівництві “Північного потоку-2”. Він вимагає, щоб Державний департамент випустив новий звіт з визначенням суб’єктів, які піддаються санкціям, працюючи на трубопроводі, який доставляв би природний газ з Росії до Німеччини.

Цитата

“Сенатор Круз публічно та приватно заявив, що використовуватиме всі свої прерогативи як сенатор, щоб адміністрація Байдена санкціонувала кораблі та компанії, що будують” Північний потік-2″. Він дозволить призначення Бернса, як тільки Державний департамент передасть проміжний звіт і введе санкції", — заявила прес-секретар Круза Джессіка Скаггс.

Адміністрація стверджує, що їй потрібно більше часу, щоб зібрати докази всіх, хто бере участь у будівництві, і припустила, що будуть введені нові санкції.

Довідка

Будь-який сенатор може затягнути остаточне голосування, але Сенатський комітет з питань розвідки одноголосно схвалив кандидатуру Бернса, і, як очікується, він легко отримає підтвердження.

Доповнення

Будівництво газопроводу “Північний потік-2” у водах Данії може затягнутися до кінця вересня.

Нагадаємо, німецька Uniper, яка поряд з іншими європейськими компаніями виступає фінансовим партнером в проекті будівництва газопроводу “Північний потік-2”, включила до звіту ризики не завершення будівництва трубопроводу через американські санкції і, як наслідок, неповернення вкладених інвестицій в проект.


Контекст

Уряд ФРН і фракції в Бундестазі, які входять в коаліцію партій, розглядають чотири варіанти дій в ситуації навколо проекту “Північний потік-2” — від тимчасової зупинки будівництва до застосування в майбутньому до трубопроводу так званого механізму відключення, який пов’язував би поставки газу в ЄС з постачанням України.

Санкції США проти газопроводу “Північний потік-2” призвели до того, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою діяльність в цьому проекті.

Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

Адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом почала переговори з керівництвом Німеччини з метою визначити майбутнє проекту “Північний потік-2”.

Раніше газета Financial Times повідомила, що ФРН розраховує переконати США відмовитися від санкцій проти “Північного потоку-2”. Зокрема, німецькі політики розглядають можливість застосування механізму, який дозволить Німеччини самостійно перекрити “Північний потік-2”, якщо Росія, наприклад, буде тиснути на Україну і довільно скоротить поставки через її газотранспортну систему.

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