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Сенатор США требует Байдена наложить новые санкции в отношении строительств “Северного потока-2”

Сенатор США требует Байдена наложить новые санкции в отношении строительств “Северного потока-2”

Киев  •  УНН

 • 24050 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Сенатор Тед Круз задерживает утверждение Уильяма Бернса в должности директора ЦРУ с требованием к администрации Байдена принять больше мер для остановки газопровода “Северный поток-2”. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Круз утверждает, что администрация должна санкционировать больше судов и компаний, которые, по мнению республиканцев, явно помогают в строительстве “Северного потока-2”. Он требует, чтобы Государственный департамент выпустил новый отчет с определением субъектов, подвергающихся санкциям, работая на трубопроводе, который доставлял бы газ из России в Германию.

Цитата

“Сенатор Круз публично и приватно заявил, что будет использовать все свои прерогативы как сенатор, чтобы администрация Байдена санкционировала корабли и компании, строящие „Северный поток-2“. Он разрешит утверждение на должности Бернса, как только Государственный департамент передаст промежуточный отчет и введет санкции”, — заявила пресс-секретарь Круза Джессика Скаггс.

Администрация утверждает, что ей нужно больше времени, чтобы собрать доказательства всех, кто участвует в строительстве, и предположила, что будут введены новые санкции.

Справка

Любой сенатор может затянуть окончательное голосование, но Сенатский комитет по вопросам разведки единогласно одобрил кандидатуру Бернса, и, как ожидается, он легко получит подтверждение.

Дополнение

Строительство газопровода “Северный поток-2” в водах Дании может затянуться до конца сентября.

Напомним, немецкая Uniper, которая наряду с другими европейскими компаниями выступает финансовым партнером в проекте строительства газопровода “Северный поток-2”, включила в отчет риски не завершения строительства трубопровода из-за американских санкций и, как следствие, невозврата вложенных инвестиций в проект.

Контекст

Правительство ФРГ и фракции в Бундестаге, которые входят в коалицию партий, рассматривают четыре варианта действий в ситуации вокруг проекта “Северный поток-2” — от временной остановки строительства до применения в будущем к трубопроводу так называемого механизма отключения, который связывал бы поставки газа в ЕС с поставкой Украины.

Санкции США против газопровода “Северный поток-2” привели к тому, что по крайней мере 18 европейских компаний прекратили свою деятельность в этом проекте.

Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская Allseas отказалась от прокладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом начала переговоры с руководством Германии с целью определить будущее проекта “Северный поток-2”.

Ранее газета Financial Times сообщила, что ФРГ рассчитывает убедить США отказаться от санкций против “Северного потока-2”. В частности, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть “Северный поток-2”, если Россия, например, будет давить на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

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