Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягується до осені

Цитата:

"Трубоукладальне судно "Академік Черський" вийшло з порту Вісмар і прослідувало в напрямку Калінінграда для проходження ходових випробувань. По завершенні ходових випробувань планується розпочати трубоукладальні роботи у винятковій економічній зоні Данії", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що "Nord Stream 2 AG направила відповідне повідомлення в Морське управління Данії (DMA). Всі роботи повинні виконуватися відповідно до наявних дозволів".

Окремо DMA повідомило, що очікує завершення будівельних робіт до кінця вересня. Інша російське судно, "Фортуна", в цей час прокладає труби в датських водах.

Так, трубопровід в основному завершено, але за станом на початок лютого близько 120 км ще не було прокладено в водах Данії і майже 30 км в водах Німеччини.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що "Північний потік-2" планують добудувати в водах Данії до кінця квітня.

Нагадаємо, німецька Uniper, яка поряд з іншими європейськими компаніями виступає фінансовим партнером в проекті будівництва газопроводу “Північний потік-2”, включила до звіту ризики не завершення будівництва трубопроводу через американські санкції і, як наслідок, неповернення вкладених інвестицій в проект.



Контекст

Уряд ФРН і фракції в Бундестазі, які входять в коаліцію партій, розглядають чотири варіанти дій в ситуації навколо проекту “Північний потік-2” — від тимчасової зупинки будівництва до застосування в майбутньому до трубопроводу так званого механізму відключення, який пов’язував би поставки газу в ЄС з постачанням України.

Санкції США проти газопроводу “Північний потік-2” призвели до того, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою діяльність в цьому проекті.

Проект “Північний потік-2” передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

Адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом почала переговори з керівництвом Німеччини з метою визначити майбутнє проекту “Північний потік-2”.

Раніше газета Financial Times повідомила, що ФРН розраховує переконати США відмовитися від санкцій проти “Північного потоку-2”. Зокрема, німецькі політики розглядають можливість застосування механізму, який дозволить Німеччини самостійно перекрити “Північний потік-2”, якщо Росія, наприклад, буде тиснути на Україну і довільно скоротить поставки через її газотранспортну систему.