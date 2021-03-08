В Конгрессе США требуют от Госдепа ввести новые санкции против "Северного потока - 2"

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Киев  •  УНН

 • 16514 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (от штата Техас) и четыре его коллеги-однопартийца обратились в понедельник к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой разъяснить, почему вашингтонская администрация не ввела санкции в отношении ряда организаций, занимающихся строительством российского газопровода "Северный поток - 2". Соответствующее письмо законодателей распространила пресс-служба комитета, передает УНН.

Цитата

В своем послании конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что администрация президента США Джо Байдена не вводит “обязательные санкции против “Северного потока — 2”, соответствующие требованиям "действующего законодательства. В письме, как утверждают в пресс-служба, республиканцы “просят объяснить, почему до сих пор не введены санкции в отношении многочисленных организаций, которые, по имеющейся информации, участвуют в деятельности, подпадающей под санкции и связанной с злонамеренным российскому проекту газопровода “Северный поток — 2”.

“Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации по трубопроводу не сопровождаются столь же решительными действиями”, — говорится в послании.

Что предшествовало

На прошлой неделе глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что следующий доклад, касающийся рестрикций по газопроводу, должна быть представлена Конгресса США в мае. Республиканцы в письме настаивают на том, чтобы внешнеполитическое ведомство гораздо раньше передало список компаний, против которых могут быть введены санкции в связи с тем, что они работают над проектом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенатор США требует Байдена наложить новые санкции в отношении строительства “Северного потока-2”

Проект “Северный поток — 2” предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы были прекращены в декабре 2019 года, после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабря 2020 года компания Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

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