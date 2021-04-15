Санкції США проти Росії: що вони передбачають

Деталі

Як говориться в повідомленні на сайті Білого дому, нові санкції мотивовані, зокрема, звинуваченнями в тому, що російська розвідка стоїть за зламом програмного забезпечення компанії SolarWinds, а також у втручанні у вибори президента США. Москва неодноразово відкидала ці твердження. Крім того, в нові санкційні списки включені фізичні та юридичні особи, пов’язані з окупованим РФ Кримом.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков раніше заявив, що Москва засуджує санкційні устремління Вашингтона і буде відповідати на них за принципом взаємності.

Безпосередньо самі санкції передбачають



10 дипломатів, які працюють в посольстві Росії у Вашингтоні, повинні покинути США. На думку американської сторони, серед них є представники російських розвідувальних служб.



Заходи Мінфіну США включають заборону на деякі операції з російським суверенним боргом, а також санкції проти технологічних компаній, що підтримують зусилля російської розвідки з проведення зловмисної діяльності у кіберсфері проти США.



Зокрема, Сполучені Штати забороняють своїм компаніям безпосередньо купувати російські боргові зобов’язання, випущені ЦБ, Фондом національного добробуту або Мінфіном РФ після 14 червня 2021 року.



Байден також підписав виконавчий указ, що передбачає можливість введення нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб за ряд дій, включаючи “ворожу діяльність в кіберсфері” і втручання в американські вибори.



Мінфін США також ввів санкції проти 16 організацій і 16 фізичних осіб, пов’язаних з втручанням у вибори в Сполучених Штатах. Серед них перший заступник керівника адміністрації президента РФ Олексій Громов (вже знаходиться в американському чорному списку), журналіст Олександр Малькевич і створений ним Фонд захисту національних цінностей, а також ексспівробітник ГРУ Денис Тюрін і російський і український політичний консультант Костянтин Килимник. Крім того, під санкції підпали декілька людей і компаній, пов’язаних з підприємцем Євгеном Прігожиним, а також декілька громадян Пакистану, пов’язаних з компаніями, які допомагали обходити американські санкції.

перший заступник керівника адміністрації президента РФ Олексій Громов (вже знаходиться в американському чорному списку), журналіст Олександр Малькевич і створений ним Фонд захисту національних цінностей, а також ексспівробітник ГРУ Денис Тюрін і російський і український політичний консультант Костянтин Килимник. Крім того, під санкції підпали декілька людей і компаній, пов’язаних з підприємцем Євгеном Прігожиним, а також декілька громадян Пакистану, пов’язаних з компаніями, які допомагали обходити американські санкції.

Також санкції були введені проти восьми фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з окупованим Москвою Кримом, включаючи членів уряду так званої “республіки”. Це гендиректор “Мостотрест” Леонід Риженькін, компанія “Ленпромтранспроект” і акціонерне товариство “Дирекція з будівництва залізниці Беркакіт — Томмот — Якутськ”, які мають відношення до будівництва Кримського моста. Крім того, під санкції потрапили СІЗО № 1 в Сімферополі, так звані “міністр майнових і земельних відносин Криму” Лариса Кулініч і “міністр внутрішніх справ республіки” Павло Каранда, а також начальник “УФСБ по Криму” Леонід Михайлюк та керівник “Головного слідчого управління СК РФ по Республіці Крим і Севастополю” Володимир Терентьєв.



Компанії “Транс-Логістик”, “Алкон” і “Юніджет” увійшли до санкційного списку у зв’язку зі співробітництвом з підприємцем Євгеном Прігожиним. Асоціація вільних досліджень і міжнародної співпраці і експертний Міжнародний антикризовий центр з РФ теж підпали під санкції.



Мінфін США оголосив про включення до списку санкцій пов’язаних з російськими спецслужбами ФГАНУ НДІ “Спецвузавтоматика”, Військового інноваційного технополісу “Ера” технологічних компаній “Пасит”, “Необіт”, “АСТ”, “Позитив технолоджіс”. Під рестрикції підпали інформаційні агентства SouthFront, “Ньюсфронт”, “Інфорос”, а також Фонд стратегічної культури РФ.



Контекст

Нові санкції Вашингтон мотивував, зокрема, звинуваченнями в тому, що російська розвідка стоїть за зламом програмного забезпечення компанії SolarWinds. Також США звинуватили Росію у втручанні у вибори президента, РФ неодноразово відкидала ці твердження. У нові санкційні списки потрапили фізичні та юридичні особи, пов’язані з окупацією Криму і роботою там так званої “влади”.

Перша реакція в Москві

Посол США в Росії Джон Салліван був викликаний в МЗС РФ. Як зазначила офіційний представник зовнішньополітичного міністерства Марія Захарова, розмова “буде для американської сторони важким”, а відповідь Москви на рестрикції — невідворотною.

На фоні оголошення про нові американських санкції проти РФ долар дорожчав на 44 копійки, до 77,4 рубля, а євро — на 43 копійки, до 92,5 рубля. Через кілька хвилин рубль вже відігравав падіння: за долар давали близько 76,7 рубля, за євро — 91,8 рубля.