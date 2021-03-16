Розвідка США: Путін намагався "очорнити" Байдена під час виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час президентських виборів в США в 2020 році розвідка не фіксувала спроб з боку Росії організувати кібератаки на виборчу інфраструктуру, однак російська влада організувала кампанію з "очорнення" кандидата від демократичної партії Джозефа Байдена, йдеться в опублікованому звіті Управління національної розвідки США, передає УНН.
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“Ми вважаємо, що президент Росії (Володимир. — ред.) Путін дав дозвіл на те, щоб російські держструктури провели операції, націлені на те, щоб очорнити кандидатуру президента Байдена, підтримати колишнього президента Трампа, підірвати впевненість у виборчому процесі і погіршити соціально-політичні розбіжності в США”, — йдеться в звіті.
Деталі
Цю стратегію, вважає розвідка, Москва реалізовувала через підконтрольних агентів впливу. Вони просували порядок денний, що включав в себе звинувачення, що вводять в оману щодо Байдена.
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Роль Ірана
Втручанням у вибори 2020 року займався і Іран, вважає розвідка. Однак зусилля Тегерана були спрямовані на досягнення діаметрально протилежної мети — спецслужби Ірану намагалися позбавити Трампа можливості переобратися на другий термін.
“Ми вважаємо, що верховний лідер Хаменеї дав санкцію на проведення кампанії, після чого іранські військові і спецслужби зайнялися нею, проводячи як відкриті, так і таємні кібератаки та інформаційні операції”, — вважають в Управлінні національної розвідки.
З чим саме пов’язана діяльність Ірану в цьому напрямку, розвідка не уточнює. Це може бути пов’язано з різними підходами Трампа і Байдена до іранського питання: при Трампі США вийшли з ядерної угоди і відновили санкції проти Тегерана. Байден заявляв про готовність відновити угоду з Іраном.
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Втручання інших країн
В вибори в США також намагалися втручатися й інші — наприклад, ліванське угруповання “Хезболла”, Куба і Венесуела, — однак їх вплив виявився мінімальним. На відміну від всіх інших Китай в вибори втручатися не став. У розвідці пов’язали це з тим, що Пекін вирішив дотримуватися принципу стабільності у відносинах з США і не захотів йти на ризик бути спійманим під час втручання.