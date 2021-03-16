Розвідка США: Путін намагався "очорнити" Байдена під час виборів

ukru
21:00 • 28653 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 62965 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 53975 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 98634 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63870 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96561 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116381 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144651 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184159 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311830 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103569 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101483 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104713 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100709 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 94988 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59087 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311830 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245954 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339622 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63941 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110049 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110839 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107800 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121233 перегляди
Актуальне
Розвідка США: Путін намагався "очорнити" Байдена під час виборів

Розвідка США: Путін намагався "очорнити" Байдена під час виборів

Київ • УНН

 • 20762 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Під час президентських виборів в США в 2020 році розвідка не фіксувала спроб з боку Росії організувати кібератаки на виборчу інфраструктуру, однак російська влада організувала кампанію з "очорнення" кандидата від демократичної партії Джозефа Байдена, йдеться в опублікованому звіті Управління національної розвідки США, передає УНН.

Цитата

“Ми вважаємо, що президент Росії (Володимир. — ред.) Путін дав дозвіл на те, щоб російські держструктури провели операції, націлені на те, щоб очорнити кандидатуру президента Байдена, підтримати колишнього президента Трампа, підірвати впевненість у виборчому процесі і погіршити соціально-політичні розбіжності в США”, — йдеться в звіті.

Деталі

Цю стратегію, вважає розвідка, Москва реалізовувала через підконтрольних агентів впливу. Вони просували порядок денний, що включав в себе звинувачення, що вводять в оману щодо Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна залишається величезною проблемою: у США розповіли, як збираються співпрацювати з РФ

Роль Ірана

Втручанням у вибори 2020 року займався і Іран, вважає розвідка. Однак зусилля Тегерана були спрямовані на досягнення діаметрально протилежної мети — спецслужби Ірану намагалися позбавити Трампа можливості переобратися на другий термін.

“Ми вважаємо, що верховний лідер Хаменеї дав санкцію на проведення кампанії, після чого іранські військові і спецслужби зайнялися нею, проводячи як відкриті, так і таємні кібератаки та інформаційні операції”, — вважають в Управлінні національної розвідки.

З чим саме пов’язана діяльність Ірану в цьому напрямку, розвідка не уточнює. Це може бути пов’язано з різними підходами Трампа і Байдена до іранського питання: при Трампі США вийшли з ядерної угоди і відновили санкції проти Тегерана. Байден заявляв про готовність відновити угоду з Іраном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Втручання у вибори в США: Зеленський заявив, що в Україні мають відкрити справу

Втручання інших країн

В вибори в США також намагалися втручатися й інші — наприклад, ліванське угруповання “Хезболла”, Куба і Венесуела, — однак їх вплив виявився мінімальним. На відміну від всіх інших Китай в вибори втручатися не став. У розвідці пов’язали це з тим, що Пекін вирішив дотримуватися принципу стабільності у відносинах з США і не захотів йти на ризик бути спійманим під час втручання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79