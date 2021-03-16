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Разведка США: Путин пытался "очернить" Байдена на выборах

Разведка США: Путин пытался "очернить" Байдена на выборах

Киев  •  УНН

 • 20756 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Во время президентских выборов в США в 2020 году разведка не фиксировала попыток со стороны России организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовала кампанию по "очернению" кандидата от демократической партии Джозефа Байдена, говорится в опубликованном отчете Управления национальной разведки США, передает УНН.

Цитата

“Мы считаем, что президент России (Владимир. — ред.) Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать бывшего президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и ухудшить социально политические разногласия в США”, — говорится в отчете.

Детали

Эту стратегию, считает разведка, Москва реализовывала через подконтрольных агентов влияния. Они продвигали повестку дня, включавший в себя обвинения, вводящие в заблуждение относительно Байдена.

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Роль Ирана

Вмешательством в выборы 2020 года занимался и Иран, считает разведка. Однако усилия Тегерана были направлены на достижение диаметрально противоположной цели — спецслужбы Ирана пытались лишить Трампа возможности переизбраться на второй срок.

“Мы считаем, что верховный лидер Хаменеи дал санкцию на проведение кампании, после чего иранские военные и спецслужбы занялись ею, проводя как открытые, так и тайные кибератаки и информационные операции”, — считают в Управлении национальной разведки.

С чем именно связана деятельность Ирана в этом направлении, разведка не уточняет. Это может быть связано с различными подходами Трампа и Байдена к иранскому вопросу: при Трамп США вышли из ядерной сделки и восстановили санкции против Тегерана. Байден заявлял о готовности возобновить соглашение с Ираном.

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Вмешательство других стран

В выборах в США также пытались вмешиваться и другие — например, ливанская группировка “Хезболла”, Куба и Венесуэла, — однако их влияние оказалось минимальным. В отличие от всех других Китай в выборы вмешиваться не стал. В разведке связали это с тем, что Пекин решил придерживаться принципа стабильности в отношениях с США и не захотел идти на риск быть пойманным во время вмешательства.

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