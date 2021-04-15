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Санкции США против России: что они предусматривают

Санкции США против России: что они предусматривают

Киев  •  УНН

 • 23402 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, ставшие первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести личную встречу. УНН собрал информацию о том, что предусматривают новые американский рестрикции.

Детали

Как говорится в сообщении на сайте Белого дома, новые санкции мотивированы, в частности, обвинениями в том, что российская разведка стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, а также во вмешательстве в выборы президента США. Москва неоднократно отвергала эти утверждения. Кроме того, в новые санкционные списки включены физические и юридические лица, связанные с оккупированным РФ Крымом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и будет отвечать на них по принципу взаимности.

Непосредственно сами санкции предусматривают

  • 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны покинуть США. По мнению американской стороны, среди них есть представители российских разведывательных служб.
  • Меры Минфина США включают запрет на некоторые операции с российским суверенным долгом, а также санкции против технологических компаний, поддерживающих усилия российской разведки по проведению злонамеренной деятельности в киберсфере против США.
  • В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.
  • Байден также подписал исполнительный указ, предполагающий возможность введения новых санкций против российских физических и юридических лиц за ряд действий, включая “враждебную деятельность в киберсфере” и вмешательство в американские выборы.
  • Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. Среди них первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов (уже находящийся в американском черном списке), журналист Александр Малькевич и созданный им Фонд защиты национальных ценностей, а также экс-сотрудник ГРУ Денис Тюрин и российский и украинский политический консультант Константин Килимник. Кроме того, под санкции подпали несколько человек и компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным, а также несколько граждан Пакистана, связанных с компаниями, которые помогали обходить американские санкции.
  • Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с оккупированным Москвой Крымом, включая членов правительства так называемой “республики”. Это гендиректор “Мостотреста” Леонид Рыженькин, компания “Ленпромтранспроект” и акционерное общество “Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск”, которые имеют отношение к строительству Крымского моста. Кроме того, под санкции попали СИЗО № 1 в Симферополе, так называемые “министр имущественных и земельных отношений Крыма” Лариса Кулинич и “министр внутренних дел республики” Павел Каранда, а также начальник “УФСБ по Крыму” Леонид Михайлюк и руководитель “Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю” Владимир Терентьев.
  • Компании “Транс-Логистик”, “Алкон” и “Юниджет” вошли в санкционный список в связи с сотрудничеством с предпринимателем Евгением Пригожиным. Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества и экспертный Международный антикризисный центр из РФ тоже подпали под санкции.
  • Минфин США объявил о включении в санкционный список связанных с российскими спецслужбами ФГАНУ НИИ “Спецвузавтоматика”, Военного инновационного технополиса “Эра” технологических компаний “Пасит”, “Необит”, “АСТ”, “Позитив технолоджис”. Под рестрикции подпали информационные агентства SouthFront, “Ньюсфронт”, “Инфорос”, а также Фонд стратегической культуры РФ.

Контекст

Новые санкции Вашингтон мотивировал, в частности, обвинениями в том, что российская разведка стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds. Также США обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента, РФ неоднократно отвергала эти утверждения. В новые санкционные списки попали физические и юридические лица, связанные с оккупацией Крыма и работой там так называемой “власти”.

Первая реакция в Москве

Посол США в России Джон Салливан был вызван в МИД РФ. Как отметила официальный представитель внешнеполитического министерства Мария Захарова, разговор “будет для американской стороны тяжелым”, а ответ Москвы на рестрикции — неотвратимым.

На фоне объявления о новых американских санкциях против РФ доллар дорожал на 44 копейки, до 77,4 рубля, а евро — на 43 копейки, до 92,5 рубля. Спустя несколько минут рубль уже отыгрывал падение: за доллар давали около 76,7 рубля, за евро — 91,8 рубля.

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