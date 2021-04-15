Російський рубль почав падати на хвилі чуток про введення санкцій США проти держборгу РФ

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Російська національна валюта почала падати відносно долара США і євро на хвилі інформації про можливі санкції проти зовнішнього боргу РФ, пише УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ, зокрема агентство ТАСС.

Деталі

Курс долара в ході торгів на Московській біржі збільшується на 1,4% до рівня закриття попередньої сесії і досягав в моменті 76,93 рубля, євро дорожчає на 1,37% і в моменті торгувався по 92,185 рубля. Про це свідчать дані торгів на 10:36 (час збігається з київським — ред.).

Контекст

Рубль дешевшає на фоні повідомлень західних ЗМІ про те, що США готуються оголосити про нові антиросійських санкції, пов’язані з суверенним боргом РФ. За даними джерел агентства Reuters, про рестрикції може бути оголошено в четвер.

Як підкреслює газета The New York Times, президент США Джо Байден підпише указ, згідно з яким буде розширено обмеження на роботу американських банків з борговими цінними паперами Росії. Зокрема, буде введена заборона на покупку американськими фінансовими інститутами боргових цінних паперів безпосередньо у Центрального банку, Міністерства фінансів. За відомостями видання, обмежувальні заходи можуть вступити в силу 14 червня.

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