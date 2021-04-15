ЗМІ: США планують запровадити санкції проти держборгу Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Нові антиросійські санкції США будуть включати обмеження, пов’язані з суверенним боргом РФ. Про це пише в середу з посиланням на джерела агентство Reuters, передає УНН.
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За його даними, про рестрикції може бути оголошено в четвер. Як підкреслює газета The New York Times, президент США Джо Байден підпише указ, згідно з яким буде розширено обмеження на роботу американських банків з борговими цінними паперами Росії.
Зокрема, буде введена заборона на придбання американськими фінансовими інститутами боргових цінних паперів безпосередньо у Центрального банку РФ, Міністерства фінансів Російської Федерації і її суверенного фонду. За відомостями видання, обмежувальні заходи можуть вступити в силу 14 червня.
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Також сьогодні Сполучені Штати сьогодні введуть санкції проти Росії за втручання у вибори і зловмисну кібернетичну діяльність, спрямовану проти декількох фізичних і юридичних осіб.
Санкції, під які, як очікується, потраплять в чорний список 30 суб’єктів господарювання, які будуть пов’язані з наказами про виселення з США близько 10 російських чиновників.
Санкції введуть у відповідь на порушення кібербезпеки, яке стосувалося програмного забезпечення SolarWinds Corp, яке, на думку уряду США, було організовано Росією. Порушення дало хакерам доступ до тисяч компаній і державних установ, які використовували продукти компанії.
Президент Microsoft Бред Сміт раніше назвав атаку на SolarWinds “найбільшою і найскладнішою атакою в світі”.