СМИ: США планируют ввести санкции против госдолга России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. Об этом пишет в среду со ссылкой на источники агентство Reuters, передает УНН.
Детали
По его данным, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает газета The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка РФ, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.
Ранее
Также сегодня Соединенные Штаты сегодня введут санкции против России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибернетическую деятельность, направленную против нескольких физических и юридических лиц.
Санкции, под которые, как ожидается, попадут в черный список 30 субъектов хозяйствования, будут связаны с приказами о выселении из США около 10 российских чиновников.
Санкции введут в ответ на нарушение кибербезопасности, что касается программного обеспечения SolarWinds Corp, которое, по мнению правительства США, было организовано Россией. Нарушение дало хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали продукты компании.
Президент Microsoft Брэд Смит ранее назвал атаку на SolarWinds “самой и сложной атакой в мире”.