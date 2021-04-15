Через хакерську атаку SolarWinds США запровадить санкції проти Росії - ЗМІ

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Санкції, до яких, як очікується, потраплять до чорного списку 30 суб’єктів господарювання, будуть пов’язані з наказами про виселення з США близько 10 російських чиновників.

Санкції запровадять у відповідь на порушення кібербезпеки, що стосується програмного забезпечення SolarWinds Corp, яке, за твердженням уряду США, було організовано Росією. Порушення дало хакерам доступ до тисяч компаній та державних установ, які використовували продукти компанії.

США також мають намір покарати Москву за нібито втручання у президентські вибори в США 2020 року. У звіті минулого місяця американські спецслужби заявили, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, спрямував зусилля, щоб спробувати змінити вибори на посаду тодішнього президента Дональда Трампа і подалі від теперішнього президента Джо Байдена.

Додатково

Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку на SolarWinds “найбільшою та найскладнішою атакою в світі”.

Очікувані дії Вашингтона, ймовірно, посилять напруженість у відносинах, які минулого місяця впали до нового мінімуму після холодної війни після того, як Байден заявив, що вважає Путіна “вбивцею”.

Нагадаємо

У Європарламенті виступили за посилення санкцій ЄС і США проти Росії.