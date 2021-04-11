У Європарламенті виступили за посилення санкцій ЄС і США проти Росії

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

А напередодні вранці аналітики повідомили, що принаймні чотирнадцять підрозділів сухопутних військ Росії і системи балістичних ракет малої дальності “Іскандер” перемістилися або переміщуються в район кордону з Україною.

Відзначимо, раніше на цьому тижні в Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ЗС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться “в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне”.

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в черговий раз запевнив, що “Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози”.

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

А секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев напередодні сказав в інтерв’ю виданню “Комерсант”, що Москва нібито “не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі”.

На тлі загострень, Президент України як Головнокомандувач відправився на лінію зіткнення.