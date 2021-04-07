Кремль про зосередження військ біля кордонів України: вони перебуватимуть там стільки, скільки потрібно

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“Російські Збройні сили перебувають там на території Російської Федерації, де це визнано необхідним і доцільним. І будуть перебувати там так довго, наскільки це буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом і Верховним головнокомандувачем”, — сказав представник Кремля.

Деталі

Пєсков не став відповідати на питання, чи будуть повертатися російські війська з районів поблизу кордону з Україною в місця постійної дислокації, оскільки не володіє точною інформацією “щодо планів дислокації і передислокації військ”.

При цьому Пєсков в черговий раз запевнив, що “Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози”. Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Також напередодні в Кремлі заявили, що Україна нібито “лише посилить внутрішньоукраїнську кризу” рішенням вступити в НАТО, також Москва думає про це питання, як про “неприпустиме” для жителів східної частини України.