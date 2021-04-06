У Кремлі відповіли погрозами на питання щодо перспективи членства України у НАТО

Цитата

“Ми глибоко сумніваємося в тому, що це допоможе якось Україні впоратися зі своєю внутрішньою проблемою (як відомо РФ не визнає своєї участі в конфлікті на Донбасі — ред.). З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ у НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки людей. А якщо ви запитаєте думку кількох мільйонів людей в самопроголошених республіках (прийнята у російської влади назва територій ОРДЛО, контрольованих бойовиками — ред.), то ви зрозумієте, що таке членство в НАТО для цих людей є глибоко неприйнятним”, — заявив прес-секретар президента РФ.

Контекст

На брифінгу вчора, 5 квітня, представник Кремля заявив про переміщення російських військ біля кордону України, що: Росія не становить загрози для інших держав, так що пересування російської армії по території країни “не повинно викликати занепокоєння” інших країн.

“Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямках, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни”, — заявив представник Кремля, коментуючи повідомлення про пересування військ в Ростовській області.

Також заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в понеділок повідомив журналістам, що Москва і Вашингтон ведуть “діалог на високому рівні щодо ситуації в Україні”.