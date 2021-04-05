Заступник Лаврова: Росія та США контактують щодо України на високому рівні

Деталі

“Ми з американцями контактуємо. Це проводиться на високому рівні. Американці нам висловлюють свою стурбованість, — сказав він. — Турбуватися їм потрібно не тим, що робить Росія, а неприйнятною поведінкою Києва, який не просто не виконує мінський комплекс заходів (як вважають в Москві — ред.), але в усі більш зухвалій формі заперечує ці домовленості”.

“Якби цим перейнялися наші американські колеги, це реально допомогло б стабілізації обстановки. А ми здійснюємо на своїй території, російській території, ті заходи, які вважаємо потрібними. І якісь американські сигнали не мають до цього жодного відношення. Можна сказати, що ми ці сигнали повністю ігноруємо”, — додав високопоставлений дипломат.

Доповнення

У свою чергу у вівторок, 30 березня, відбулася відеоконференція за участю президента Франції Еммануеля Макрона, президента Росії Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель, які обговорили в тому числі ситуацію на сході України.