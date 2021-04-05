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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53365 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74268 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110415 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 145935 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196094 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заместитель Лаврова: Россия и США контактируют по Украине на высоком уровне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Москва и Вашингтон ведут “диалог на высоком уровне по ситуации в Украине”. Об этом сообщил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Мы с американцами контактируем. Это производится на высоком уровне. Американцы нам высказывают свою озабоченность, — сказал он. — Озаботиться им нужно не тем, что предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер (как считают в Москве — ред.), но во все более вызывающей форме отрицает эти договоренности”.

“Если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки. А мы осуществляем на своей территории, российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем”, — добавил высокопоставленный дипломат.

Дополнение

В свою очередь во вторник, 30 марта, состоялась видеоконференция с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые обсудили в том числе ситуацию на востоке Украине.

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