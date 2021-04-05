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Кремль про посилення на кордоні: Росія "не становить загрози" для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Росія не становить загрози для інших держав, так що пересування російської армії по території країни "не повинно викликати занепокоєння" інших країн. Про це журналістам в понеділок заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

"Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямках, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни", - заявив представник Кремля, коментуючи повідомлення про пересування військ в Ростовській області.

Він запевнив, що "це не повинно ні в кого викликати жодного занепокоєння".

"Росія не є загрозою для жодної країни світу, в тому числі не становить загрози для України", - сказав Пєсков.

Що було раніше

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради минулого тижня повідомив, що уздовж державного кордону України розташувалися 28 батальйонних тактичних груп ЗС Росії.

За його словами, останнім часом з різних регіонів російської Федерації під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання підтримання бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх спільних стратегічних навчань "Запад-2021" ЗС РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України.

Хомчак попередив, що в цілому "очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави".

Раніше стурбованість у зв'язку із зосередженням російський сил біля кордонів України висловили Німеччина і Франція.

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