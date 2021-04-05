Кремль об усилении на границе: Россия "не представляет угрозы" для Украины

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Россия не представляет угрозы для других государств, так что передвижение российской армии по территории страны "не должно вызывать беспокойства" других стран. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.