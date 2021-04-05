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Кремль об усилении на границе: Россия "не представляет угрозы" для Украины

Кремль об усилении на границе: Россия "не представляет угрозы" для Украины

Киев  •  УНН

 • 19424 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Россия не представляет угрозы для других государств, так что передвижение российской армии по территории страны "не должно вызывать беспокойства" других стран. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", - заявил представитель Кремля, комментируя сообщение о передвижения войск в Ростовской области.

Он заверил, что "это не должно ни у кого вызывать ни малейшего беспокойства".

"Россия не является угрозой ни для одной страны мира, в том числе не представляет угрозы для Украины", - сказал Песков.

Что было раньше

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады на прошлой неделе сообщил, что вдоль государственной границы Украины расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.

По его словам, в последнее время из разных регионов российской Федерации под видом контрольных занятий за зимний период обучения поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим совместным стратегическим учениям "Запад-2021" ВС РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины.

Хомчак предупредил, что в целом "ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства".

Ранее обеспокоенность в связи со сосредоточением российский сил у границ Украины выразили Германия и Франция.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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