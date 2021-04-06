В Кремле ответили угрозами на вопрос относительно перспективы членства Украины в НАТО

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“Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой (как известно РФ не признает своего участия в конфликте на Донбассе — ред.). С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках (принятое у российской власти название территорий ОРДЛО, контролируемых боевиками — ред.), то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым”, — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Контекст

На брифинге вчера, 5 апреля, представитель Кремля заявил о перемещениях российских войск у границы Украины, что: Россия не представляет угрозы для других государств, так что передвижение российской армии по территории страны “не должно вызывать беспокойства” других стран.

“Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны”, — заявил представитель Кремля, комментируя сообщение о передвижения войск в Ростовской области.

Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков в понедельник сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон ведут “диалог на высоком уровне по ситуации в Украине”.