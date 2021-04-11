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В Европарламенте выступили за ужесточение санкций ЕС и США против России

В Европарламенте выступили за ужесточение санкций ЕС и США против России

Киев  •  УНН

 • 30145 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации на Донбассе или ухудшение здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии. Такое мнение в интервью медиа группе Funke высказал председатель ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии Манфред Вебер, передает УНН.

Цитата

По его словам, Москва “продолжает курс опасных провокаций”, а размещение российских войск на востоке Украины — это испытание для Запада. “Ответ на этот вопрос должен быть ясным и твердым”, — считает политик (цитата по Die Zeit).

Как отметил Вебер, ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство. “Масштабное замораживания счетов олигархов или отключения России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации. В таком случае дальнейшее строительство газопровода „Северный поток — 2“ через Балтийское море больше не будет устойчивым”, — добавил он.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

А накануне утром аналитики сообщили, что по крайней мере четырнадцать подразделений сухопутных войск России и системы баллистических ракет малой дальности “Искандер” переместились или перемещаются в район границы с Украиной.

Отметим, ранее на этой неделе в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

На фоне обострений, Президент Украины как Главнокомандующий отправился на линию соприкосновения.

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