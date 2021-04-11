В Европарламенте выступили за ужесточение санкций ЕС и США против России

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По его словам, Москва “продолжает курс опасных провокаций”, а размещение российских войск на востоке Украины — это испытание для Запада. “Ответ на этот вопрос должен быть ясным и твердым”, — считает политик (цитата по Die Zeit).

Как отметил Вебер, ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство. “Масштабное замораживания счетов олигархов или отключения России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации. В таком случае дальнейшее строительство газопровода „Северный поток — 2“ через Балтийское море больше не будет устойчивым”, — добавил он.