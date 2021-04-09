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Россия перебрасывает "Искандеры" к границе с Украиной - аналитики

Россия перебрасывает "Искандеры" к границе с Украиной - аналитики

Киев  •  УНН

 • 27317 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По крайней мере четырнадцать подразделений сухопутных войск России и системы баллистических ракет малой дальности “Искандер” переместились или перемещаются в район границы с Украиной. К такому выводу пришел аналитик агентства Janes Томас Баллок, передает УНН со ссылкой на релиз агентства.

Детали

Janes обнаружило приток войск Центрального военного округа из 74-й и 35-й моторизованных бригад, 120-й артиллерийской бригады и 6-го танкового полка, оснащенных танками, боевыми машинами пехоты (БМП) и дальнобойной артиллерией, включая самоходные гаубицы 2С19 “Мста-С” 152 мм, системы залпового огня ТОС-1А и 220-мм и реактивные системы залпового огня “Ураган”, прибывшие в Воронеж на поезде.

Агентство также выявило размещение баллистических ракет малой дальности “Искандер”, вероятно, принадлежащих 119-й ракетной бригаде, переброшенных в Воронеж из Свердловской области.

Сообщается, что на полигоне к югу от Воронежа создан плацдарм, оборудованный комплексами дальней связи Р-260Т Редут-2УС и полевым госпиталем. Отмечается, что подобная система дальней связи армейского уровня не используется на уровне батальона или бригады, что свидетельствует о масштабах развертывания.

В Крыму и соседнем Краснодарском крае наблюдается аналогичное наращивание войск и техники, включая БМП-3 и 240-мм самоходные минометы “Тюльпан” — на этот раз из частей Южного военного округа, расквартированных за сотни километров на Южном и Западном Кавказе, отмечают аналитики.

Так, с конца марта Россия перемещает большое количество военной техники к украинской границе, в частности, во временно окупированный Крым, Воронежскую и Ростовскую области.

“Хотя намерения России все еще неясны, это движение выделяется как, возможно, самое крупное необъявленное передвижение войск с момента вторжения России в Крым и восточную Украину”, — отмечает агентство.

По данным Janes, текущие показатели указывают на то, что силы, переброшенные на границу, вряд ли находятся в наступательной позиции.

“Но это может измениться, если Россия продолжит переброску войск к украинской границе. Janes обнаружил передвижение армейских систем ПВО в Воронежскую область, которое ранее не наблюдалось”, — сообщили аналитики.

Что было ранее

Накануне расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщили о том, что Россия на границе с Украиной в Воронежской области развернула новый полевой лагерь.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, ранее на этой неделе в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

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