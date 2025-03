Експерти виявили польовий табір російських військових на кордоні з Україною

Цитата

“Концентрація російських сил у Воронезькій області викликає побоювання в першу чергу тому, що її неможливо пояснити не тільки навчаннями, але навіть приготуваннями до українського наступу, яке продовжують прогнозувати в „республіках“ Донбасу. Як ми вже відзначали в нашому огляді для The Insider, Воронезька область не межує ні з „ЛНР“ або „ДНР“, а з підконтрольною Україні територією. Неможливо уявити, щоб українські війська почали наступ через російський кордон, а для введення військ на Донбас для підтримки сепаратистських формувань логічніше було б розміщувати їх в Ростовській області. Тому очевидно, що диспозиція російських сил як мінімум у Воронезькій області носить скоріше наступальний, ніж оборонний характер”, — йдеться в опублікованому розслідуванні.

Деталі

За даними розслідувачів, місця зйомки відео російських колон і кінцеві пункти ешелонів з технікою, окрім Криму, найчастіше перебувають у Воронезькій області, що межує з північною частиною Луганської області.

Розслідувачі на основі аналізу відеоматеріалів прийшли до висновку, що російські сили концентруються в польовому таборі на південь від Воронежа (близько 250 кілометрів їзди від кордону з Харківською та підконтрольною Луганською областями України), а також, можливо, на південь від Острогожська (близько 150 кілометрів від кордону).

Також повідомляється, що Bellingcat і команда відеорозслідувань The New York Times отримали в розпорядження супутникові знімки табору на полігоні “Погоново” на південь від Воронежа. Дослідник Bellingcat Ерік Толер опублікував порівняння знімків Planet, де видно, що намети з’явилися на полігоні в кінці березня — початку квітня.

Крістіан Тріберт з The New York Times виклав знімки у високій роздільній здатності, на яких видно сотні одиниць військової техніки.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine , @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q

— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021

Як розповів в інтерв’ю BBC News Україна керівник CIT Руслан Льовієв, новий табір розташований порівняно недалеко від українського кордону.

“Є відео від очевидця з колоною в складі бронеавтомобілів „Тигр“ і бортових „КАМАЗів“ для перевезення людей. Ще й тих модифікацій, які зазвичай використовуються спецназом і розвідкою. Ця колона рухалася з боку цього польового табору та Воронежа ближче до кордону з Україною. Це було в районі міста Острогожська. В принципі, це схоже на відпрацювання сценарію, коли групу розвідки і спецназу закидають ближче до лінії зіткнення, щоб провести рекогностування і передати дані в основний табір”, — додав він.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, напередодні в Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ЗС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться “в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне”.

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в черговий раз запевнив, що “Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози”.

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

А секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сказав в інтерв’ю виданню “Коммерсант”, що Москва нібито “не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі”.