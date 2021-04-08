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Эксперты обнаружили полевой лагерь российских военных у границы с Украиной

Эксперты обнаружили полевой лагерь российских военных у границы с Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Россия на границе с Украиной в Воронежской области развернула новый полевой лагерь. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team, проанализировав видео движения российской техники из социальных сетей и сервиса отслеживания вагонов gdevagon, передает УНН.

Цитата

“Концентрация российских сил в Воронежской области вызывает опасения в первую очередь потому, что ее невозможно объяснить не только учениями, но даже приготовлениями к украинскому наступлению, которое продолжают предсказывать в „республиках“ Донбасса. Как мы уже отмечали в нашем обзоре для The Insider, Воронежская область граничит не с „ЛНР “ или „ДНР“, а с подконтрольной Украине территорией. Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер”, — говорится в опубликованном расследовании.

Детали

По данным расследователей, места съемки видео российских колонн и конечные пункты эшелонов с техникой, помимо Крыма, чаще всего находятся в Воронежской области, граничащий с северной частью Луганской области.

Расследователи на основе анализа видеоматериалов пришли к выводу, что российские силы концентрируются в полевом лагере к югу от Воронежа (порядка 250 километров езды от границы с Харьковской и подконтрольной Луганской областями Украины), а также, возможно, к югу от Острогожска (около 150 километров от границы).

Также сообщается, что Bellingcat и команда видеорасследований The New York Times получили в распоряжение спутниковые снимки лагеря на полигоне “Погоново” к югу от Воронежа. Исследователь Bellingcat Эрик Толер опубликовал сравнение снимков Planet, где видно, что палатки появились на полигоне в конце марта — начале апреля.

Кристиан Триберт из The New York Times выложил снимки в высоком разрешении, на котором видны сотни единиц военной техники.

A new Russian Army camp was set up in the Voronezh region bordering Ukraine, @CITeam_en reports. High-resolution satellite imagery obtained by Visual Investigations indeed reveals hundreds of military vehicles at recently formed staging areas. : @Maxar https://t.co/GW2p4dcxhy pic.twitter.com/GlW9u9Xb4Q

— Christiaan Triebert (@trbrtc) April 8, 2021

Как рассказал в интервью BBC News Украина руководитель CIT Руслан Левиев, новый лагерь расположен сравнительно недалеко от украинской границы.

“Есть видео от очевидца с колонной в составе бронеавтомобилей „Тигр“ и бортовых „Камазов“ для перевозки людей. Еще и тех модификаций, которые обычно используются спецназом и разведкой. Эта колонна двигалась со стороны этого полевого лагеря и Воронежа ближе к границе с Украиной. Это было в районе города Острогорск. В принципе, это похоже на отработку сценария, когда группу разведки и спецназа забрасывают ближе к линии соприкосновения, чтобы провести рекогносцировку и передать данные в основной лагерь”, — добавил он.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, накануне в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

Украинские Национальные Новости

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