Ескалація на Сході: глава Радбезу Росії заявив, що Москва "не планує втручатися в Україну", але уважно слідкує

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сказав в інтерв’ю виданню “Коммерсант”, що Москва нібито “не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі”, пише УНН.

Цитата

“Ми таких планів не плекаємо, ні. Але уважно відстежуємо ситуацію. Виходячи з її розвитку будуть вжиті конкретні заходи”, — відповів він на питання, чи є у Росії якісь “червоні лінії”, при перетині яких вона готова відкрито втрутитися в конфлікт на сході України.

Деталі

На думку Миколи Патрушева, нинішнє загострення обстановки на Донбасі — це нібито “наслідок серйозних внутрішніх проблем в Україні, увагу від яких (українська) влада намагається відволікти таким способом”.

Також глава Радбезу Російської Федерації повторив всі основні тези російської пропаганди за роки конфлікту, заявивши, що: “Вони вирішують свої питання за рахунок Донбасу, в той час як капітали з країни давно витікають за кордон, економіка як і раніше тримається тільки за рахунок обтяжливих іноземних кредитів... Навіть знаменитий український чорнозем і ліс залізничними ешелонами вивозять за кордон, позбавляючи країну в тому числі і цього активу. А натомість — лише ті самі пиріжки, які американці роздавали на Майдані”.

Контекст

Напередодні в Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ВС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться “в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне”.

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в черговий раз запевнив, що “Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози”. Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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