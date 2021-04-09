Росія перекидає "Іскандери" до кордону з Україною - аналітики

Деталі

Janes виявило приплив військ Центрального військового округу з 74-ї і 35-ї моторизованих бригад, 120-ї артилерійської бригади і 6-го танкового полку, оснащених танками, бойовими машинами піхоти (БМП) і далекобійною артилерією, включаючи самохідні гаубиці 2С19 “Мста- С” 152 мм, системи залпового вогню ТОС-1А і 220-мм і реактивні системи залпового вогню “Ураган”, які прибули до Воронежа на поїзді.

Агентство також виявило розміщення балістичних ракет малої дальності “Іскандер”, які, ймовірно, належать 119-й ракетній бригаді, перекинутих у Воронеж з Свердловської області.

Повідомляється, що на полігоні на південь від Воронежа створений плацдарм, обладнаний комплексами телекомунікації Р-260Т Редут-2УС і польовим госпіталем. Відзначається, що подібна система телекомунікації армійського рівня не використовується на рівні батальйону або бригади, що свідчить про масштаби розгортання.

У Криму і сусідньому Краснодарському краї спостерігається аналогічне нарощування військ і техніки, включаючи БМП-3 і 240-мм самохідні міномети “Тюльпан” — на цей раз з частин Південного військового округу, розквартированих за сотні кілометрів на Південному і Західному Кавказі, відзначають аналітики.

Так, з кінця березня Росія переміщує велику кількість військової техніки до українського кордону, зокрема, в тимчасово окупований Крим, Воронезьку і Ростовську області.

“Хоча наміри Росії все ще неясні, це рух виділяється як, можливо, найбільше неоголошене пересування військ з моменту вторгнення Росії до Криму і східну Україну”, — зазначає агентство.

За даними Janes, поточні показники вказують на те, що сили, перекинуті на кордон, навряд чи знаходяться у наступальній позиції.

“Але це може змінитися, якщо Росія продовжить перекидання військ до українського кордону. Janes виявив пересування армійських систем ППО у Воронезьку область, яке раніше не спостерігалося”, — повідомили аналітики.

Що було раніше

Напередодні агентство з розслідувань група Conflict Intelligence Team повідомили про те, що Росія на кордоні з Україною у Воронезькій області розгорнула новий польовий табір.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, раніше на цьому тижні в Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ЗС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться “в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне”.

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в черговий раз запевнив, що “Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози”.

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія “пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ”. Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито “підвищена активність збройних сил інших країн”.

А секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев напередодні сказав в інтерв’ю виданню “Коммерсант”, що Москва нібито “не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі”.