Байден в інтерв'ю сказав, що вважає Путіна вбивцею

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“Ммм, хмм, так”, — відповів Байден на питання Джорджа Стефанополуса, який брав у нього інтерв’ю.

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Також президент США висловив упевненість в тому, що Путін “заплатить” за втручання в американські вибори.

Ведучий поцікавився реакцією Байдена на публікацію доповіді апарату директора національної розвідки США. У ній стверджується, що російська влада прагнула дискредитувати Байдена, а також Демократичну партію, в якій він перебуває, під час минулорічної виборчої кампанії в країні.

“Він заплатить ціну, — зазначив Байден, говорячи про президента РФ Володимира Путіна. — Ми провели довгу розмову, я його досить добре знаю. На початку бесіди я сказав йому: “Я знаю вас, а ви знаєте мене. Якщо я дізнаюся, що це відбувалося, будьте готові”.

Інтерв’ю та фрагменти розшифровки опубліковані на сайті телеканалу.