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Байден в інтерв'ю сказав, що вважає Путіна вбивцею

Байден в інтерв'ю сказав, що вважає Путіна вбивцею

Київ • УНН

 • 26261 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Джозеф Байден в інтерв’ю телеканалу ABC ствердно відповів на питання журналіста, чи вважає він президента РФ Володимира Путіна “вбивцею”, пише УНН.

Цитата

“Ммм, хмм, так”, — відповів Байден на питання Джорджа Стефанополуса, який брав у нього інтерв’ю.

Деталі

Також президент США висловив упевненість в тому, що Путін “заплатить” за втручання в американські вибори.

Ведучий поцікавився реакцією Байдена на публікацію доповіді апарату директора національної розвідки США. У ній стверджується, що російська влада прагнула дискредитувати Байдена, а також Демократичну партію, в якій він перебуває, під час минулорічної виборчої кампанії в країні.

“Він заплатить ціну, — зазначив Байден, говорячи про президента РФ Володимира Путіна. — Ми провели довгу розмову, я його досить добре знаю. На початку бесіди я сказав йому: “Я знаю вас, а ви знаєте мене. Якщо я дізнаюся, що це відбувалося, будьте готові”.

Інтерв’ю та фрагменти розшифровки опубліковані на сайті телеканалу.

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