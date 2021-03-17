Байден в интервью сказал, что считает Путина убийцей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он президента РФ Владимира Путина “убийцей”, пишет УНН.
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“Ммм, хмм, да”, — ответил Байден на вопрос Джорджа Стефанополуса, который брал у него интервью.
Детали
Также президент США выразил уверенность в том, что Путин “заплатит” за вмешательство в американские выборы.
Ведущий поинтересовался реакцией Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем утверждается, что российские власти стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране.
“Он заплатит цену, — отметил Байден, говоря о президенте РФ Владимире Путине. — Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.
Интервью и фрагменты расшифровки опубликованы на сайте телеканала.