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Российский рубль начал падать на волне слухов о введении санкций США против госдолга РФ

Российский рубль начал падать на волне слухов о введении санкций США против госдолга РФ

Киев  •  УНН

 • 22283 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Российская национальная валюта начала падать в отношении доллара США и евро на волне информации о возможных санкциях против внешнего долга РФ, пишет УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ, в частности агентство ТАСС.

Детали

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже увеличивается на 1,4% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигал в моменте 76,93 рубля, евро дорожает на 1,37% и в моменте торговался по 92,185 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:36 (время совпадает с киевским — ред.).

Контекст

Рубль дешевеет на фоне сообщений западных СМИ о том, что США готовятся объявить о новых антироссийских санкциях, связанных с суверенным долгом РФ. По данным источников агентства Reuters, о рестрикциях может быть объявлено в четверг.

Как подчеркивает газета The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России. В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка, Министерства финансов. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.

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