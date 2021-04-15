Після введення санкцій посла США викликали у МЗС Росії та пообіцяли "важку розмову"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Американський посол в РФ Джон Салліван викликаний в МЗС РФ у зв’язку з новими санкціями Вашингтона на адресу Москви, його “чекає важка для американської сторони розмова”. Про це заявила на брифінгу в четвер офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Цитата

“До Міністерства закордонних справ Росії викликаний посол США. Ми поділимося з вами додатковою інформацією за підсумками цієї розмови, яка буде для американської сторони важкою”, — зазначила вона.

МЗС оголосило про виклик посла США відразу після введення нових американських санкцій. Захарова запевнила, що відповідь Росії на них “буде невідворотною”.

Контекст

Президент США Джо Байден підписав указ про введення нових санкцій через “шкідливу зовнішню діяльність” уряду Росії.

Зокрема, США висилають 10 співробітників дипмісії РФ у Вашингтоні. Крім того, США забороняють своїм компаніям безпосередньо купувати російські боргові зобов’язання, випущені ЦБ, ФНБ або Мінфіном РФ.

Крім іншого, США вважають Службу зовнішньої розвідки Російської Федерації відповідальною за кібератаку на SolarWinds.

Мінфін США ввів санкції проти 16 організацій і 16 фізичних осіб, пов’язаних з втручанням у вибори США з боку Москви.

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