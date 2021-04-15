США ввели санкції проти держборгу Росії

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Зокрема, США висилають 10 співробітників дипмісії РФ у Вашингтоні. Крім того, США забороняють своїм компаніям безпосередньо купувати російські боргові зобов’язання, випущені ЦБ, ФНБ або Мінфіном РФ.

Крім іншого, США вважають Службу зовнішньої розвідки Російської Федерації відповідальною за кібератаку на SolarWinds.

Мінфін США ввів санкції проти 16 організацій і 16 фізичних осіб, пов’язаних втручанням у вибори США зі сторони Москви.

Раніше

ЗМІ повідомляли, що нові антиросійські санкції США будуть включати обмеження, пов’язані з суверенним боргом РФ. Як підкреслювала газета The New York Times, президент США Джо Байден підпише указ, згідно з яким буде розширено обмеження на роботу американських банків з борговими цінними паперами Росії.