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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 180309 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 264526 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155937 просмотра

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Актуальное
США ввели санкции против госдолга России

США ввели санкции против госдолга России

Киев  •  УНН

 • 23536 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за “вредоносной внешней деятельности” правительства России. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

В частности, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Помимо прочего, США считают Службу внешней разведки Российской Федерации ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством в выборы США со стороны Москвы.

Ранее

СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. Как подчеркивала газета The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России.

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