США ввели санкции против госдолга России
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за “вредоносной внешней деятельности” правительства России. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает УНН.
Детали
В частности, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Помимо прочего, США считают Службу внешней разведки Российской Федерации ответственной за кибератаку на SolarWinds.
Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством в выборы США со стороны Москвы.
Ранее
СМИ сообщали, что новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом РФ. Как подчеркивала газета The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России.