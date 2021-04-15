После введения санкций посла США вызвали в МИД России и пообещали "тяжелый разговор"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Американский посол в РФ Джон Салливан вызван в МИД РФ в связи с новыми санкциями Вашингтона в адрес Москвы, ему “предстоит тяжелый для американской стороны разговор”. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
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“В Министерство иностранных дел России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым”, — отметила она.
МИД объявил о вызове посла США сразу после введения новых американских санкций. Захарова заверила, что ответ России на них “будет неотвратимым”.
Контекст
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций из-за “вредоносной внешней деятельности” правительства России.
В частности, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
Помимо прочего, США считают Службу внешней разведки Российской Федерации ответственной за кибератаку на SolarWinds.
Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством в выборы США со стороны Москвы.