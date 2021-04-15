США ввели санкції щодо п'яти осіб та трьох організацій через російську окупацію Криму

Цитата:

“Ці дії, вжиті в тісній співпраці з нашими союзниками, демонструють тверде зобов’язання міжнародної спільноти притягти Росію до відповідальності за спробу анексії Криму. Ці заходи є додатковою ціною для Росії за її насильницьку інтеграцію з Кримом і підкреслюють зловживання, що мали місце під час спроби анексії Росією. Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці суверенітету України: Крим — це Україна”, - заявила глава Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) — санкційного підрозділу Мінфіну США Андреа Гацкі.

Деталі

Так, під санкції США потрапили юридичні особи, пов’язані з будівництвом "Кримського" моста, це: Леонід Кронидович Риженкін, “Ленпромтранспроект” і Товариство з обмеженою відповідальністю “Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ”.

Також до санкційного списку потрапили кілька російських чиновників, як вказують у Мінфіні США, причетних до окупації Криму: Кулинич Лариса Віталіївна; Павло Леонідович Каранда; Леонід Михайлюк та Володимир Миколайович Терентьєв.

Кулинич є російським так званим "міністром майнових і земельних відносин" в окупованому Криму.

Каранда, громадянин Росії, є так званим "міністром внутрішніх справ" в окупованому Криму.

Михайлюк, громадянин Росії, є так званим "начальником Управління Федеральної служби безпеки (ФСБ)" в окупованому Криму і Севастополі.

Терентьєв, громадянин Росії, є так званим "начальником Головного управління Слідчого комітету" в окупованому Криму.

З введенням санкцій вся власність і інтереси у власності цих фізичних і юридичних осіб, які перебувають в Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб США, повинні бути заблоковані.

Доповнення

Після російської окупації Криму, США та ЄС в березні 2014 року розпочали вводити санкції. Перша хвиля індивідуальних санкцій стосувалася насамперед представників керівництва самого Криму, а також обмеженої кількості росіян, що мали стосунок до подій на анексованому півострові. Ці санкції регулярно розширюють у зв’язку з подіями на Донбасі.

В американських дипломатичних колах вказували, що США скасують “кримські” санкції лише тоді, коли Росія поверне Крим Україні.