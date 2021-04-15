США ввели санкції щодо п'яти осіб та трьох організацій через російську окупацію Криму

ukru
16:31 • 14171 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 64950 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 106646 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 136408 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 177258 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 261979 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 187262 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180018 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188640 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155355 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 63015 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 84017 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 106668 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 119338 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 61793 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 18166 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 261988 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 206557 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 301231 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 296236 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 25504 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 99062 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101571 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 98904 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113614 перегляди
Актуальне
США ввели санкції щодо п'яти осіб та трьох організацій через російську окупацію Криму

США ввели санкції щодо п'яти осіб та трьох організацій через російську окупацію Криму

Київ • УНН

 • 16640 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. США ввели санкції щодо п’яти фізичних і трьох юридичних осіб, пов’язаних з окупацією Росією Кримського півострова і серйозними порушеннями прав людини в Криму. Про це йдеться на сайті Мінфіну США, передає УНН.

Цитата:

“Ці дії, вжиті в тісній співпраці з нашими союзниками, демонструють тверде зобов’язання міжнародної спільноти притягти Росію до відповідальності за спробу анексії Криму. Ці заходи є додатковою ціною для Росії за її насильницьку інтеграцію з Кримом і підкреслюють зловживання, що мали місце під час спроби анексії Росією. Сполучені Штати як і раніше прихильні підтримці суверенітету України: Крим — це Україна”, - заявила глава Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) — санкційного підрозділу Мінфіну США Андреа Гацкі.

Деталі

Так, під санкції США потрапили юридичні особи, пов’язані з будівництвом "Кримського" моста, це: Леонід Кронидович Риженкін, “Ленпромтранспроект” і Товариство з обмеженою відповідальністю “Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ”.

Також до санкційного списку потрапили кілька російських чиновників, як вказують у Мінфіні США, причетних до окупації Криму: Кулинич Лариса Віталіївна; Павло Леонідович Каранда; Леонід Михайлюк та Володимир Миколайович Терентьєв.

Кулинич є російським так званим "міністром майнових і земельних відносин" в окупованому Криму.

Каранда, громадянин Росії, є так званим "міністром внутрішніх справ" в окупованому Криму.

Михайлюк, громадянин Росії, є так званим "начальником Управління Федеральної служби безпеки (ФСБ)" в  окупованому Криму і Севастополі.

Терентьєв, громадянин Росії, є так званим "начальником Головного управління Слідчого комітету" в окупованому Криму.

З введенням санкцій вся власність і інтереси у власності цих фізичних і юридичних осіб, які перебувають в Сполучених Штатах або у володінні або під контролем осіб США, повинні бути заблоковані.

Доповнення

Після російської окупації Криму, США та ЄС в березні 2014 року розпочали вводити санкції. Перша хвиля індивідуальних санкцій стосувалася насамперед представників керівництва самого Криму, а також обмеженої кількості росіян, що мали стосунок до подій на анексованому півострові. Ці санкції регулярно розширюють у зв’язку з подіями на Донбасі.

В американських дипломатичних колах вказували, що США скасують “кримські” санкції лише тоді, коли Росія поверне Крим Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами